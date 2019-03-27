Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Okul Yolu Pazar Yeri Oldu

Beşiktaş'ta Okul Yolu Pazar Yeri Oldu

1 saat önce

Beşiktaş'ta bulunan Konaklar mahallesinde her Salı günü kurulan pazar nedeniyle hem öğrenciler hem de vatandaşlar tehlikeli anlar yaşıyor.

Beşiktaş'ta Okul Yolu Pazar Yeri Oldu, System.String[]
Beşiktaş'ta bulunan Konaklar mahallesinde her Salı günü kurulan pazar nedeniyle hem öğrenciler hem de vatandaşlar tehlikeli anlar yaşıyor. Okuldan çıkan öğrencileri taşıyan servisler pazarın içerisinden geçmek zorunda kalıyor. Bu duruma hem vatandaşlar hem de servis sürücüleri isyan ediyor.

Beşiktaş'ta bulunan Konaklar mahallesinde bulunan Yeni Levent Anadolu Lisesi öğrencileri her Salı günü sokağa kurulan pazar nedeniyle zor anlar yaşanıyor. Okul çıkış saatinde okuldan öğrenci almaya gelen servisler okula ulaşana kadar büyük güçlük çekiyor. Okul dağılımıyla birlikte servise binen öğrenciler yine pazarın içerisinden servisle geçmek zorunda kalıyor.

Yaşanan duruma isyan eden servis şoförleri "Biz her Salı pazarın içerisinden geçmek zorunda kalıyoruz. Buranın bir an önce düzeltilmesi lazım. Biz bununla ilgili Beşiktaş Belediyesi'ne çok sayıda şikayette bulunduk ama çözüm bulamadık" dedi.

Pazarda alışverişe gelen vatandaşlar da servis araçları nedeniyle zor anlar yaşarken pazarın kapalı bir yere taşınması gerektiğini dile getirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güncel
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