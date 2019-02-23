Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Başladı
22 dakika önce
Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta başladı.
Beşiktaş Kulübü
'nün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park
'ta başladı. Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman
ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.
(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:16 Kaynak: İHA
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