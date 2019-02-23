Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Başladı

Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Başladı

22 dakika önce

Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta başladı.

Beşiktaş'ta Olağan Divan Kurulu Başladı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü'nün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta başladı. Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

(Güven Mert Ercan - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:16 Kaynak: İHA

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