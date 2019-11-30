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Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

7 saat önce

Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı, System.String[]

Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.

Siyah-beyazlılarda, 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta başladı. 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimde Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısında başkan sıfatıyla ilk defa yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Salondan görüntüler

Detaylar


Vodafone Park, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:01 Kaynak: DHA
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