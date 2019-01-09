Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Beşiktaş'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

40 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Vodafone Park Basın Toplantısı Odası'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Vodafone Park Basın Toplantısı Odası'nda gerçekleştirildi.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.06.2017-31.05.2018 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No: 1 Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 08.01.2019 tarih ve 40539072 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya; Genel Sekreter, İcra Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil, Muhasip Üye, Basketboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Kartal Yuvalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz Hüseyin Mican, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Seçil Aygül ile şirketimiz ortakları katıldılar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:29 Kaynak: DHA

Vodafone Park, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Brezilya'dan Gelen Teklifleri Reddeden Vagner Love, Beşiktaş'ta Kalma Kararı Aldı Beşiktaş, Babel'i Satmak İçin Arap Takımlarıyla Görüşüyor

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Sözleşme Uzatma Teklifine 'Seçim Var, Bekleyelim' Cevabını Verdi! Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı: Alex Artık Samandıra'ya Girebilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:09:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]