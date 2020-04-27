Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ağustos ayına ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ağustos ayına ertelendi - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ağustos ayına ertelendi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Derneği'nin mayıs ayında yapılması planlanan olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağustos ayına ertelendi.

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ağustos ayına ertelendi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Derneği'nin mayıs ayında yapılması planlanan olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağustos ayına ertelendi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzük gereği olağan idari ve mali genel kurul toplantılarının mayıs ayı içinde yapıldığı fakat salgın sonrası alınan kararlar gereği dernek genel kurullarının 31 Temmuz' kadar ertelendiği hatırlatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Kongre Üyelerimiz, derneğimizin olağan idari ve mali genel kurul toplantıları, tüzüğümüzün 18/A maddesi uyarınca, her yıl mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır. Ancak Koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, 17/04/2020 tarihinde 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi uyarınca, dernek genel kurulları, 31/07/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Süre, İçişleri Bakanınca üç aya kadar uzatılabilecek ve ertelenen dernek genel kurulları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacaktır. Anılan düzenleme doğrultusunda, derneğimizin 2019 Yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 2020 yılı ağustos ayı içinde gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir. Ancak, İçişleri Bakanı tarafından sürenin uzatılması ya da yeni bir düzenleme yapılması halinde, toplantı tarihinde tekrar değişiklik yapılabilecektir. Konuyla ilgili her türlü gelişme hakkında siz değerli kongre üyelerimize bilgi verilecektir."

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:10 Kaynak: AA

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