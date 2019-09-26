Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı
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Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Olağanüstü Kongre kararı aldı.
Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Başkan Fikret Orman'ın, bugün yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında bu kararından vazgeçti. Siyah-beyazlı yönetim görüşmede mevcut yönetimin görevine devam etmesine ve 13 Ekim'de Olağanüstü Kongre yapılmasına karar verdi. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise kongrenin 20 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı. Başkan Fikret Orman'ın ise yeniden başkan adayı olup olmayacağına sonra karar vereceği bildirildi.


Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:19 Kaynak: DHA
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