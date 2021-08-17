BEŞİKTAŞ'TA OLASI İSTANBUL DEPREMİ'NE KARŞI ÇOK YÖNLÜ 'TATBİKAT' YAPILDI - Son Dakika

Beşiktaş'ta 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin yıkıcı sonuçlarının tekrar yaşanmaması için çok yönlü bir tatbikat gerçekleştirildi. Beşiktaş Belediyesi, Toplumsal Afet Platformu, AKOM, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, BJK ve İZEV iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak: 'Tatbikat sonrası eksiklerimiz neyse hepsini masaya yatıracağız. Olası depreme karşı hazırlıklı olacağız. Gerçekleştirdiğimiz tatbikat da bu açıdan çok önemli' diye konuştu.

Beşiktaş Belediyesi bugün TAP, AKOM, İBB ve itfaiye ekipleriyle 17 Ağustos'un 22'inci yıl dönümünde farkındalık yaratmak adına geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Olası İstanbul depremine karşı tedbirli olmak adına yapılan tatbikatta, ekipler en kısa sürede enkaz alanına giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayıp afetzedeleri enkaz altından çıkardı. Kurtarılan afetzedeler alandan alınıp Sahra Hastanesi olarak belirlenen Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'na getirildi. Burada da gerekli acil müdahaleleri yapıldı. Yapılan tatbikat sonrası gerçekleştirilen basın açıklamasında İlk olarak İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak söz aldı. Marmara depreminin 22'nci yıl dönümü olduğunu vurgulayan Albayrak, 'O zaman 18 bin kaybımız olmuştu. Olaydan 20 milyon insan etkilenmişti. Tabii bu 22 yılda Türkiye daha da bilinçlendi. Farkındalığı arttı. Bugün de farkındalık için buradayız' dedi.

'AMAÇ: ORTAK HAREKET KABİLİYETİ KAZANDIRMAK'

Olası deprem anında Türkiye'de millet olarak birbirine bağlı şekilde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Albayrak, 'Bugün burada bulunan farklı birimlerin de kendi aralarında bir koordinasyon ve iş birliği sürecini yaşatarak ortak hareket edebilme kabiliyetini kazandırmayı amaçladık' açıklamasını yaptı. Albayrak, tatbikat yapıldıktan sonra eksiklerin masaya yatırılacağını belirtti.

'İSTANBUL'DA DEPREM ANINDA DENİZDEN ULAŞIM ÖNEMLİ'

Toplumsal Afet Platformu Koordinatörü Rezzak El Elazat ise şunları söyledi:

'Burada sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, belediyelerimizle iç içe olan ve birçok unsur hep birlikte afet üretim merkezi oluşturduk. Alanda, ihbar neticesinde beklenen İstanbul depremini simüle ettik. Buradaki enkazdaki yaralılara, afetzedelere ulaşıldı. Beşiktaş Belediyemizin, itfaiyemizin ve AKOM'un destekleriyle afetzedeler kurtarıldı. Kurtarılma sonrası afet üretim merkezimizden gerekli sağlık organizasyonu yapıldı. En son deniz ulaşımıyla sahilde bekleyen deniz hastanesine, yaralıların nakli ile tatbikat sonlandı.'

Gerçekleştirilen tatbikatla ilkleri yaşadıklarını belirten Rezzak El Elazat, 'Tatbikatımızda deniz, hava, kara unsurları söz konusuydu. Bunların hepsini bir arada yapılan ilk tatbikat diyebiliriz ve İstanbul'un afet koordinasyon merkezi olacak bir statta ilk defa bunu yaptık. Bu da çok önemli. İstanbul'un her tarafı denizlerle çevrili. Bu yüzden İstanbul'da denizden ulaşım çok önemli' diye konuştu.

AKPOLAT: ÜLKE OLARAK DEPREME HAZIRLANMAK İÇİN SEFERBER OLUNMASI GEREK

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde kaybettiğimiz bütün yurttaşları anarken, ülke olarak depreme hazırlanmak için seferber olunması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi:

'Bilim insanlarının uyarıları ve yaşanan büyük acılar ülkemizin, kentimizin deprem gerçeğini ortaya koyuyor. Buna rağmen gereğini yapmamak kabul edilemez. Bu yüzden Beşiktaş'ı depreme hazırlamak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikat da bu kapsamda. Beşiktaş'ın yapı stokunu depreme hazırlamak için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Bu müdürlük, ilçemizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapıların güçlendirilmesi, yenilenmesi süreciyle birlikte halkımızı da sürekli bilgilendiriyor ve uyarıyoruz. Beşiktaş'ın depreme hazırlık anlamında tek bir eksiği kalmayacak."

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seyhun Şahin de yapılan koordineli tatbikatın önlem açısından çok önemli olduğunu belirterek 1999'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet ailelerine de sabır diledi. Şahin son olarak gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.