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Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu korana virüse yakalandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu korana virüse yakalandı

07.01.2022 08:32
Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu korana virüse yakalandı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.

(İHA)

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Önder Karaveli, Koronavirüs, Beşiktaş, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu korana virüse yakalandı - Son Dakika
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