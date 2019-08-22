Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifası kabul edildi
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifası kabul edildi

19 dakika önce

Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasını kabul ederek, kendisine başarı diledi.

Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifası kabul edildi, System.String[]

Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasını kabul ederek, kendisine başarı diledi.


Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Ak'ın istifasının kabul edildiği belirtilirken, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:


"Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren Orhan Ak bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Beşiktaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine 19 kişi İYİ Parti'den istifa etti Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk'un futbol videosu sosyal medyayı salladı! Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:02:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifası kabul edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]