Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifası kabul edildi
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Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifası kabul edildi

2 saat önce

Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasını kabul ederek, kendisine başarı diledi.

Beşiktaş'ta Orhan Ak'ın istifası kabul edildi, System.String[]

Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasını kabul ederek, kendisine başarı diledi. Beşiktaş, istifa eden Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ın istifasının kabul edildiğini duyurdu. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Ak'ın istifasının kabul edildiği belirtilirken, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızda yardımcı antrenör görevini sürdüren Orhan Ak bugün itibariyle görevinden istifa etmiştir. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

(İHA)

Beşiktaş, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
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