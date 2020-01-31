Beşiktaş'ta Orkan Çınar gidiyor, golcü geliyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Orkan Çınar gidiyor, golcü geliyor

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Harcama limiti nedeniyle devre arası transferinde sessiz kalan siyah beyazlılar, bugün Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'in imza parası problemini çözerek 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta Orkan Çınar gidiyor, golcü geliyor, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Harcama limiti nedeniyle devre arası transferinde sessiz kalan siyah beyazlılar, bugün Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'in imza parası problemini çözerek 4 yıllık sözleşme imzaladı.


Ancak Beşiktaş'ın bitimine saatler kalan ara transfer döneminde bir futbolcuyu daha kadrosuna katacağı öğrenildi.


Başkan Ahmet Nur Çebi'nin şartları zorlayarak en azından bir forvet oyuncusunu takıma kazandırmak için çalıştığı vurgulandı.


Bu doğrultuda Orkan ÇınarAnkaragücü'ne kiralık olarak gönderecek olan Beşiktaş, Orkan'ın gitmesiyle transfer bütçesinde açılacak boşlukla ismi saklanan yabancı bir golcüyü transfer edecek.


Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayladığı yabancı golcünün transferinin saat 18.00'e kadar yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


İşte Sergen Yalçın'ın imza töreni:


Beşiktaş, Çınar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:47 
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