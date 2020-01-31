Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor
Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:18 Kaynak: DHA
Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen genç futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesinin fesih edildiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Son Dakika Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı