Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, Orkan Çınar'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen genç futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesinin fesih edildiği açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcularımızdan Orkan Çınar'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:35:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]