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Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi
6 saat önce
Beşiktaş'ta futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Beşiktaş'ta futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.
Orta sahada görev alan Orkan Çınar, siyah-beyazlı takımda bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.
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