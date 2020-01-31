Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

Beşiktaş'ta futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş'ta Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Beşiktaş'ta futbolcu Orkan Çınar'ın sözleşmesi feshedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Orta sahada görev alan Orkan Çınar, siyah-beyazlı takımda bu sezon 5 resmi maçta forma giydi.

Beşiktaş, Çınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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