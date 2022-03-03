Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın öldü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın öldü

03.03.2022 12:25
Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın öldü

Beşiktaş'ta otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta otelin 7'nci katından düşerek ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak'taki otelin 7. katından düşen E.C. isimli kadın ağır yaralandı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan E.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, kadının düştüğü yer ile otelde inceleme yaptı.

Olay öncesinde E.C. ile tartıştığı ileri sürülen kocası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ OTELİN 7'NCİ KATINDAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI BEŞİKTAŞ'TA ÜNLÜ OTELİN 7'NCİ KATINDAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI Ortaköy'de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı Ortaköy'de bir otelin 7. katından düşen kadın ağır yaralandı

Yıldız Mahallesi, Beşiktaş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta otelin 7. katından düşen kadın öldü - Son Dakika


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