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BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI

6 saat önce

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHABeşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA BÖYLE DALDI, System.String[]

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Otobüsün hızla ilerlemesi

-Durağa dalması

-Yerdeki yaralılar

-Yaşanan hareketlilik


Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
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