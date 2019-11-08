Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
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Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:00 Kaynak: DHA
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Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış
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