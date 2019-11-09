Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

6 saat önce

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHABeşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta, 3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.

Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta Lens ve Oğuzhan gözden düştü!
BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi Ressam Sinem Demirci'nin ilk solo sergisi "Ardımdaki Kadın" büyük ilgi gördü 40 koyunu çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 15:56:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]