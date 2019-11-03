Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı

7 saat önce

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldıİSTANBUL(İHA)- Beşiktaş'ta bir otobüs durağa daldı.

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı

İSTANBUL(İHA)- Beşiktaş'ta bir otobüs durağa daldı. Kaza da yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
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