Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: 9 yaralı
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Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: 9 yaralı

6 saat önce

Beşiktaş'ta iddiaya göre şoförü cinnet geçiren otobüs durağa daldı.

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı: 9 yaralı, System.String[]

Beşiktaş'ta iddiaya göre şoförü cinnet geçiren otobüs durağa daldı. Durakta bulunan 9 kişi yaralanırken, şoför kaza sonrası yolculara bıçakla saldırıp denize atladı.

Beşiktaş'ta özel bir halk otobüsü durağa daldı. Çarpmanın etkisiyle durakta bulunan 9 kişi yaralandı. İddiaya göre şoför kazayı yaptıktan sonra otobüs içerisinde bulunan ve dışarıda bekleyen yolculara bıçakla saldırıp denize atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Denizden çıkarılan şoför ise yapılan ilk müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"BIÇAKLA İNSANLARA SALDIRDI"

Olay anında otobüste bulunan Can Eren isimli vatandaş, "Otobüsün içerisindeydim. Durmadan manevra yaptı. Yolculara çarptı. Sonra inip bıçakla insanlara saldırdı. Oradan da denize gidip atladı. Çok yaralı insanlar var. Atlayan kişi gözaltına alınmış. Hayati tehlikesi olan yok. Çok korktuk, şoför bize de bıçakla gelecek sandık" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:05 Kaynak: İHA
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