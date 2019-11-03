Son Dakika Haberleri: BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (2)
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (2)

BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (2)

6 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHABeşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı.

BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 9 YARALI (2), System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler


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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
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