Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (2)

BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

- İstanbul