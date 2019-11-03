Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (2)
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BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:06 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.
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