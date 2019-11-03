Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (3)
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (3)

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (3)

7 saat önce

BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı.

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; 9 yaralı (3), System.String[]
BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 9 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı.

Otobüste 3 kişiyi bıçakladıktan sonra durağa daldığı, ardından kaçarak denize atladığı ileri sürülen sürücü gözaltına alındı.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:18 Kaynak: DHA
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