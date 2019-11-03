Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var (1)
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Ersan SAN / İSTANBUL DHA Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan yaralananlar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:57 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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