Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var (1)
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var (1)

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var (1)

7 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan yaralananlar oldu.

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı; yaralılar var (1), System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:12 Kaynak: DHA
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