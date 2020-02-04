Beşiktaş'ta otobüs şoförünün durakta bekleyenlere çarpmasına ilişkin iddianame - Son Dakika
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Beşiktaş'ta otobüs şoförünün durakta bekleyenlere çarpmasına ilişkin iddianame

6 saat önce

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla tutuklanan özel halk otobüsü şoförü hakkında müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Beşiktaş'ta otobüs şoförünün durakta bekleyenlere çarpmasına ilişkin iddianame, System.String[]

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına yol açtığı iddiasıyla tutuklanan özel halk otobüsü şoförü hakkında müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şoför Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019'da Beşiktaş'taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarptığı, çarpma sonucu 1 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Şüpheli Karakuş'un olaydan sonra elinde bıçakla bazı şahısları yaralayıp denize atladığı kaydedilen iddianamede, otobüsle ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna da değinildi.

Raporda, Necdet Karakuş'un kulladığı otobüsün, motoru, gaz, vites, direksiyon ve fren sistemlerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı, sürüş ve kontrol güvenliği açısından da fonksiyonel bir arıza tespit edilmediği kanaatine varıldığı bildirildi.

İddianamede, şüphelinin emniyetteki ifadesine de yer verildi.

Olaydan önceki gece uyuşturucu kullandığını, frene basıp basmadığını hatırlamadığını anlatan Karakuş, otobüs içindeki kameraları bilerek ve isteyerek bozduğunu söyledi.

Şüpheli Karakuş, olaydan önce mahalleden bir arkadaşıyla telefonla konuştuğunu, bu kişinin polislerle iş birliği yaptığını, kendisini içeri attıracaklarını söylediğini aktardı.

İddianamede, olay yerinin kendi güzergahı olmadığını ve daha fazla kişiye çarpmamak için bu güzergahı seçtiğini öne süren Necdet Karakuş, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını iddia etti.

Karakuş, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini belirterek, olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söyledi.

Kanında uyuşturucu madde tespit edildi

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, şüphelinin kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edildiği, cezai sorumluluğu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı olmadığı ve kendi iradesiyle aldığı alkol ve uyuşturucunun cezai sorumluluğunu etkilemeyeceği aktarıldı.

İddianamede, şüphelinin "kasten öldürme" ve 14 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olayın geçmişi

Beşiktaş- Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, 3 Kasım 2019'da durakta bekleyenlere çarparak, bir kişinin ölümüne çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen kişileri de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atlamıştı.

Bölgedeki polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan sürücü Necdet Karakuş gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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