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Beşiktaş'ta otobüs yayaya çarptı

1 saat önce

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta otobüs yayaya çarptı, System.String[]

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaralandı.

Kağıthane- Kabataş seferini yapan özel halk otobüsü, Beşiktaş Meydan durağına yaklaştığı sırada, durakta bekleyen ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisine çarptı.

Üniversite öğrencisinin yaralandığı kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, halk otobüsü de otoparka çekildi.

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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