Beşiktaş'ta otobüs yayaya çarptı

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaralandı.
Kağıthane- Kabataş seferini yapan özel halk otobüsü, Beşiktaş Meydan durağına yaklaştığı sırada, durakta bekleyen ismi öğrenilemeyen üniversite öğrencisine çarptı.
Üniversite öğrencisinin yaralandığı kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, halk otobüsü de otoparka çekildi.