Beşiktaş'ta otobüsün durağa daldığı kazadaki yaralılardan 1'i öldü
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BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:53 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri olan Yalçın Tahir Billur'un hayatını kaybettiğini açıkladı.
Murat Ongun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta ÖHO şoförünün gerçekleştirdiği olayda yaralanan Yalçın Tahir Billur ne yazık ki vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımızın tedavilerini yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmaları tek arzumuz." ifadelerini kullandı.
- İstanbul
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