Beşiktaş'ta otobüsüyle durağa dalarak 13 kişiyi yaralayan bıçaklı sürücü denize atladı
7 saat önce
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir özel halk otobüsü durağa dalarak 13 kişiyi yaraladı. Otobüsün şoförü araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışırken denize atladı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir özel halk otobüsü durağa dalarak 13 kişiyi yaraladı. Otobüsün şoförü araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışırken denize atladı.
Olayla ilgili Türk haber ajanslarından farklı açıklamalar yapıldı. Anadolu Ajansı, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan otobüsün içerisinde sadece şoförün bulunduğunu duyurdu. Demirören Haber Ajansı ise yaşananları otobüsün içerisinde bulunan bir görgü tanığına dayandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:54
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