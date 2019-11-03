Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta otobüsüyle durağa dalarak 13 kişiyi yaralayan bıçaklı sürücü denize atladı
Son Dakika Dünya Beşiktaş'ta otobüsüyle durağa dalarak 13 kişiyi yaralayan bıçaklı sürücü denize atladı

Beşiktaş'ta otobüsüyle durağa dalarak 13 kişiyi yaralayan bıçaklı sürücü denize atladı

7 saat önce

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir özel halk otobüsü durağa dalarak 13 kişiyi yaraladı. Otobüsün şoförü araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışırken denize atladı

Beşiktaş'ta otobüsüyle durağa dalarak 13 kişiyi yaralayan bıçaklı sürücü denize atladı, System.String[]

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir özel halk otobüsü durağa dalarak 13 kişiyi yaraladı. Otobüsün şoförü araçtan bıçakla inerek kaçmaya çalışırken denize atladı.


Olayla ilgili Türk haber ajanslarından farklı açıklamalar yapıldı. Anadolu Ajansı, Beşiktaş-Kabataş hattında çalışan otobüsün içerisinde sadece şoförün bulunduğunu duyurdu. Demirören Haber Ajansı ise yaşananları otobüsün içerisinde bulunan bir görgü tanığına dayandırdı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:54 
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