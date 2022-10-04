BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

04.10.2022 19:23

BEŞİKTAŞ'ta bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

BEŞİKTAŞ'ta bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangını seyretmek için yavaşlayan sürücüler yüzünden trafikte yoğunluk oluştu.

4. Levent Büyükdere Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında, Sarıyer yönüne seyir halindeki sürücü, otomobilinin motor kısmından duman çıktığını fark edince, yolun sağına park ederek aracından indi. Bu sırada, otomobil alev alev yanmaya başladı. Sürücülerin yangını seyretmek için yavaşlaması nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Haber verilmesinin ardından Seyrantepe ve Mecidiyeköy'den sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğunluk nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorluk çekti. Yol kenarındaki reklam panolarına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Otomobilin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Büyükdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Seçim hazırlığına başlayan 5 partiden, yeni bir ittifak geliyor! Adı da açıklandı
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 23:47:00. #1.13#
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement