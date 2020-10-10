Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

10.10.2020 03:44
Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli'nde, otomobilin bariyerlere vurması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli'nde, otomobilin bariyerlere vurması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 02.50 sıralarında Beşiktaş TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli içinde Edirne istikametinde meydana geldi. Necip Fazıl Tarakçı'nın kullandığı 34 NT 2316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içinde bariyerlere vurarak savruldu. Kazada sürücü Tarakçı yaralanırken otomobilde hasar meydana geldi. Kazayı görevlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.  Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Beşiktaş, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye erken seçim çağrısı: Ülkeyi seviyorsan Türkiye'yi seçime götür Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı Cardi B, Azeri takipçilerinden özür diledi: Broşürü incelemeden paylaştım Silahlı saldırıda yaralanan adamın azmettiricisi eşi çıktı Kemal Ademi'nin antrenmandaki görüntüsü, Caner Erkin ve Cisse'nin ağzını açık bıraktı
Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim         
22:59
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Başbakanı'nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Başbakanı'nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız         
22:48
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini salgına küfür ederek duyurdu         
20:18
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı         
16:00
Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Adana'da sulama kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu         
14:44
İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu İstanbul'da korkunç kaza! Boğazına bariyer saplanan kişinin başı gövdesinden koptu         
14:04
Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu Eskişehir'de trafik polisi motorlu sürücüyü silah çekerek durdurdu         
13:54
Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti Aracı olan herkesi ilgilendiren trafik sigortası kararı! Anayasa Mahkemesi iptal etti         
12:57
12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 110 bin lira harcayarak modifiye etti         
12:13
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir         
11:05
İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir         
10:31
"Sen çobansın, yapamazsın" diyenlere Türkiye 3.'sü olarak cevap verdi         
10:21
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 03:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei