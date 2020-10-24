Beşiktaş'ta otomobil çalan şüpheli böyle yakalandı - Son Dakika

Beşiktaş 'ta pencereden eve giren şüpheli anahtarı alarak, otomobil çaldı. Yakalanan şüphelinin eve pencereden giriş çıkış ve yakalanma anı kameralara yansıdı.

Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Beşiktaş'ta 26 Eylül tarihinde otomobili çalınan O.T.'nin ihbarı üzerine şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, bölgede güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin eşkal ve kimliğini belirdi. Polis, takibe aldığı şüpheliyi Başakşehir Başak Mahallesi üzerinde bir marketten çıktığı sırada yakaladı. Çalıntı plaka takılan otomobilin şasi numarası sorgulanarak O.T.' ye ait olduğu tespit edilerek ele geçirildi. Şubeye getirilen Mehmet A.P.'nin (18) 15 adet suç kaydı olduğu belirtildi. Şubede işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin hırsızlık yaptığı eve pencereden girerek dakikalar içerisinde çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Diğer bir görüntüde şüphelinin market çıkışı polis tarafından yakalandığı anlar görülüyor.

- İstanbul