Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı
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Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

36 dakika önce

BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı.

Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, System.String[]
BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı.  Kazada motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu  yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazanın görgü tanığı Arslan Boral, "Motosiklet aşağıdan geliyordu, ışıklarda da otomobil dönüş yapıyordu. Motosiklet kırmızı ışıkta geçince otomobile çarptı " dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:34 Kaynak: DHA
Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Motosiklet, Güncel
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