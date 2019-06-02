Beşiktaş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı
1 saat önce
BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:56 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ Barbaros Bulvarı
'nda trafik ışıklarından dönüş yapan otomobile, motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Beşiktaş
Barbaros Bulvarı'nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Barbaros Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Göksel Şadoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şadoğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazanın görgü tanığı Arslan Boral, "Motosiklet
aşağıdan geliyordu, ışıklarda da otomobil dönüş yapıyordu. Motosiklet kırmızı ışıkta geçince otomobile çarptı " dedi.
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