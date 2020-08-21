Beşiktaş'ta otomobil sağanak sonrası çöken yola düştü - Son Dakika

Beşiktaş'ta otomobil sağanak sonrası çöken yola düştü

Beşiktaş'ta otomobil sağanak sonrası çöken yola düştü Beşiktaş'ta sağnak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme yaşandı.

Beşiktaş'ta otomobil sağanak sonrası çöken yola düştü İSTANBUL - Beşiktaş'ta sağnak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme yaşandı. Rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı. Beşiktaş Seydi Ali Reis Sokak'ta sağnak yağıştan dolayı yolda kanalizasyon kapağının bulunduğu alanda çökme meydana geldi. Yol çöktüğü esnada oradan geçen bir araç oluşan çukura düştü. Rögar kapağından taşan sular caddeye akmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araç sürücüsüne yardım etti.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:34

Kaynak: İHA

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