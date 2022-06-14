Beşiktaş'ta otomobil üzerinde ilişkiye giren şüphelilere ev hapsi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta otomobil üzerinde ilişkiye giren şüphelilere ev hapsi

14.06.2022 23:02

- Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye giren 2 şüpheli, 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Beşiktaş'ta otomobil üzerinde cinsel ilişkiye giren 2 şüpheli, 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde 11 Haziran 2022'de kimliği belirsiz bir erkek ile kadının cinsel ilişkiye girdikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Görüntülerin paylaşılmasının üzerine Beşiktaş İlçe Asayiş ekiplerince yapılan incelemeler sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeynep A. ve Ahmet Ertan K. 14 Haziran'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'hayasızca hareketler' suçuyla adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'konutu terk etmeme' şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

(Sema Demir - Elif Somuncu/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta otomobil üzerinde ilişkiye giren şüphelilere ev hapsi - Son Dakika

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