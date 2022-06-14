Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ın Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde 11 Haziran 2022'de kimliği belirsiz bir erkek ile kadının cinsel ilişkiye girdikleri videoları sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı. Görüntülerin paylaşılmasının üzerine Beşiktaş İlçe Asayiş ekiplerince yapılan incelemeler sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler Zeynep A. ve Ahmet Ertan K. 14 Haziran'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'hayasızca hareketler' suçuyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Beşiktaş'ta otomobil üzerinde ilişkiye giren şüphelilere ev hapsi - Son Dakika

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