Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

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