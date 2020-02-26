Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti

29 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHASon dönemde İstanbul'da yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Son dönemde İstanbul'da yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu. Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üstü Geçiti'nde otomobil çarptı.

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan Okan Yıldız, Beşiktaş İstikametinden Sarıyer İstikametine doğru seyir halindeyken, Sanayi üst geçitte 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarptı.

30 METRE SÜRÜKLENEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü genç hayatını kaybetti

İstanbul, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
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