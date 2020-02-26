Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı gencin cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı gencin cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı gencin cenazesi memleketine gönderildi

6 saat önce

Beşiktaş'ta elektrikli scooter ile yolda ilerlerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Okan Yıldız'ın cenazesi, defnedilmek üzere Iğdır'a götürüldü.

Beşiktaş'ta elektrikli scooter ile yolda ilerlerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki Okan Yıldız'ın cenazesi, defnedilmek üzere Iğdır'a götürüldü.

Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yıldız'ın cenazesi, öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. İncelemenin ardından ailesine teslim edilen Yıldız'ın cenazesi, Iğdır'da toprağa verilecek.

Büyükderece Caddesi Sanayi Mahallesi üst geçidi civarında dün akşam saatlerinde Yunus İbrahim E'nin kullandığı 34 AJ 7387 plakalı otomobil, elektrikli scooter ile yolda ilerleyen Okan Yıldız'a çarpmış, çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan sürücü Yunus İbrahim E. ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Halis Deniz, yakını olan Okan Yıldız'ın dün saat 22.00 civarında dolaşmak için evden çıktığını anlatarak, şunları söyledi:

"Okan caddede arkadaşlarıyla karşılaşmış. Arkadaşlarına 'Canım sıkılıyor, scootera bineceğim' demiş. Scooter kiralamış. Babası saat 23.00 gibi aramış ulaşamamış telefonuna. Uzun süre haber alamamışlar. Sabah saat 04.00'da polis kapıya gelmiş. 'Çocuk Kağıthane Devlet Hastanesinde yoğun bakımda' demişler. Hastanenin kapısına gelirken ne yazık ki acı haberi vermişler. Aile yıkıldı. Cenaze, ailenin isteği üzerine memleketi Iğdır'a gidecek."

Ali Baga da Yıldız'a çarpan aracın çok süratli olduğunu iddia ederek, "Çocuk olay yerinde vefat etmiş. Lisede okuyordu. 5 kardeştiler." dedi.

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı gencin cenazesi memleketine gönderildi

Okan Yıldız, Kağıthane, Beşiktaş, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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