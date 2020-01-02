Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

6 saat önce

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ (Ek görüntü)

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ (Ek görüntü)

Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:33 Kaynak: DHA
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