Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
6 saat önce
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ (Ek görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:33 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN HAYATINI KAYBETTİ (Ek görüntü)
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