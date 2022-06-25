Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi

25.06.2022 15:39

Beşiktaş'ta otomobilin kaputunda cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri tepki çekmişti. İlk ifadelerinde aşırı alkollü olduklarını ve olayı hatırlamadıklarını dile getiren ve ev hapsi kararıyla salıverilen iki şüpheli hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sosyal medya platformlarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi civarında bir kadın ile erkeğin açık alandaki uygunsuz görüntülerinin yayımlanması üzerine savcılık, "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlatmıştı.

ALKOLLÜ OLDUKLARINI SÖYLEMİŞLERDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe "konutu terk etmeme" tedbirini içeren adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Emniyette ifadesi alınan çift, aşırı alkollü olduklarını ve olayı hatırlamadıklarını söyledi.

6 AYDAN 1'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otel sahibi olduğu belirlenen zanlı A.E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S'nin (37) 11 Haziran saat 04.55 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki inşaatın önünde uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin TCK'nin "hayasızca hareketler" suçunu düzenleyen 225/1 maddesi uyarınca altışar aydan birer yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Dikilitaş Mahallesi, Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika


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15:39 Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika
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