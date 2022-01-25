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BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

25.01.2022 14:06

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından Beşiktaş'ta iki ağaç otomobillerin üzerine devrildi.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından Beşiktaş'ta iki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Ağaçlar, itfaiye ekipleri tarafından kesildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışına dayanamayan ağaçlar devrildi. Beşiktaş'ta da karın ağırlığına dayanamayan iki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. İlk olay Konaklar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Üzerine yağan karın ağırlığına dayanamayan çam ağacı park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Sabah araçlarını çıkarmak için gelen otomobil sahibi, ağacın kesilmesi için itfaiye ekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi devrilen ağacı motorlu testere ile keserek otomobillerin üzerinden aldı.

İkinci olay Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak üzerinde meydana geldi. Burada da park halindeki otomobilin üzerine Söğüt ağacı devrildi. Araç sahibinin bildirmesi üzerine itfaiye ekibi gelerek otomobilin üzerine devrilen ağacı kesti.

BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ
BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ

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İstanbul, Beşiktaş, İtfaiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLEN AĞAÇLAR KESİLDİ - Son Dakika
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