Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta oy pusulası renk seçimi yapıldı
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta oy pusulası renk seçimi yapıldı

Beşiktaş'ta oy pusulası renk seçimi yapıldı

47 dakika önce

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulası renkleri belli oldu.

Beşiktaş'ta oy pusulası renk seçimi yapıldı, System.String[]

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulası renkleri belli oldu.

Seçimde Ahmet Nur Çebi için beyaz, Hüsrer Tekinoktay için mavi, Serdar Adalı için ise kırmızı renkte oy pusulası kullanılacak.


Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:06 Kaynak: DHA
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