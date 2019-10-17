Beşiktaş'ta oy pusulası renk seçimi yapıldı
47 dakika önce
Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulası renkleri belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:06 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde adayların oy pusulası renkleri belli oldu.
Seçimde Ahmet Nur Çebi için beyaz, Hüsrer Tekinoktay için mavi, Serdar Adalı için ise kırmızı renkte oy pusulası kullanılacak.
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş, AVM'den yıllık 15-16 milyon lira gelir elde edecek Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi Beşiktaş'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu Son dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı kural hatası itirazını reddetti