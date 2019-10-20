Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı
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Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:48 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti.
Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. 8 bin 644 genel kurul üyesinin katılım sağladığı seçimde, kongre divan başkanlığı sandıkları açarak oyların sayımına geçti. Başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte oy sayma işlemini takip ediyor. - İSTANBUL
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