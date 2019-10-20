Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı
Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı

Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı

1 saat önce

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. 8 bin 644 genel kurul üyesinin katılım sağladığı seçimde, kongre divan başkanlığı sandıkları açarak oyların sayımına geçti. Başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte oy sayma işlemini takip ediyor.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı

Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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