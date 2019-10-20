Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı
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Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı

50 dakika önce

- Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladıİSTANBUL - Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti.

- Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlandı ve kongre divan başkanlığı oy sayla işlemine geçti.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. 8 bin 644 genel kurul üyesinin katılım sağladığı seçimde, kongre divan başkanlığı sandıkları açarak oyların sayımına geçti. Başkan adayları Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay da, kurmaylarıyla birlikte oy sayma işlemini takip ediyor.

Beşiktaş'ta oy sayma işlemi başladı

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:04 Kaynak: İHA
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