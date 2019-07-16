Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

4 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]


BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı. Kaza sırasında kafasını otobüsün ön camına vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Orhan Aksungur'un kullandığı Beşiktaş- İstinye seferini yapan halk otobüsü cadde ortasında hatalı dönüş yapan motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle kafasını otobüse vuran motosiklet sürücüsü Süleyman Şen ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı.
Otobüsün sürücüsü Orhan Aksungur ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

- İstanbul
Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



34 kişinin yaralandığı midibüs kazası kamerada Beşiktaş, Vitor Hugo transferini bitirdi Beşiktaş ile Vofadone arasında 36 milyonluk anlaşma! Lecce, Burak Yılmaz'ı almak için İstanbul'a geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:34:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]