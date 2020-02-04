Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden... - Son Dakika

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Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden...
6 saat önce
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. Savcılık, otobüs şoförü Necdet Karakuş hakkında bir kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti. - İSTANBUL
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