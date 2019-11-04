- Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin...
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- Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
- Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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