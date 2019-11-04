Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı...
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı...

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı...

6 saat önce

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı..., System.String[]

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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