Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı...
6 saat önce
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförü Necdet K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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