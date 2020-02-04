Beşiktaş'ta özlenen Burak Yılmaz oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta özlenen Burak Yılmaz oldu! - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta özlenen Burak Yılmaz oldu!

6 saat önce

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta oynadığı son 3 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Beşiktaş'ta özlenen Burak Yılmaz oldu!, System.String[]

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta oynadığı son 3 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başardı.


Milli yıldız kalan maçlarda 4 gol daha bulursa, siyah beyazlı kulüpteki en golcü sezonunu yaşamış olacak.


Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:32 
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