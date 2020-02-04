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Beşiktaş'ta özlenen Burak Yılmaz oldu!
6 saat önce
Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta oynadığı son 3 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başardı.
Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların yanı sıra gol yollarında fazla etkili olamayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta oynadığı son 3 resmi maçta da fileleri havalandırmayı başardı.
Milli yıldız kalan maçlarda 4 gol daha bulursa, siyah beyazlı kulüpteki en golcü sezonunu yaşamış olacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:32
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